25 Giugno 2020 17:00

Reggio Calabria: il Comune ha affidato la gestione dell’impianto sportivo di atletica “A. Penna” di Modena alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Giovanni Latella: “Sarà un punto di riferimento per lo sport calabrese”

Il Comune di Reggio Calabria ha affidato la gestione dell’impianto sportivo di atletica “A. Penna” di Modena alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Lo storico impianto, conosciuto ai più con l’appellativo di “Campo Coni” sarà quindi gestito dalla Federazione cui fanno capo le diverse società sportive. A darne notizia in una nota il consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella che in questi mesi in diverse occasioni ha interloquito con le realtà sportive che operano all’interno della struttura, concordando il percorso concluso oggi con l’approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale guidata dal Sindaco Falcomatà. “Finalmente l’impianto sportivo sarà affidato alle cure della Federazione, che ne gestirà orari, aperture e chiusure, disciplinando anche le modalità di utilizzo degli atleti. La procedura, che segue i lavori che sono stati effettuati per il ripristino dei servizi igienici e l’apposizione dei nuovi bagni modulari, ha subito dei rallentamenti, di tipo burocratico, che hanno determinato un ritardo sull’assegnazione. Di questo siamo rammaricati – ha spiegato Latella – ma al tempo stesso felici di poter finalmente assegnare la struttura ai legittimi titolari che sono gli atleti e le Società sportive, attraverso la Federazione che li rappresenta”.

“L’impianto sportivo A.Penna è uno dei luoghi del cuore della Città. Sono migliaia gli atleti che negli anni hanno solcato quella pista di atletica, raggiungendo anche risultati davvero importanti dal punto di vista sportivo e portando alto il nome della nostra città nel panorama sportivo nazionale ed internazionale. L’impianto tra l’altro è uno dei pochi in Calabria con queste caratteristiche e può diventare quindi un punto di riferimento per le attività sportiva di atletica e non solo”. “Lo scorso mese di febbraio, dopo tanti anni in cui il campo era risultato inagibile, siamo riusciti ad ottenere finalmente la certificazione che consente l’organizzazione di eventi di carattere sportivo anche a livello agonistico. Purtroppo il periodo del Covid ha rallentato ulteriormente il processo ma oggi siamo finalmente pronti per ripartire. Insieme al Sindaco, in questi anni, abbiamo lavorato in maniera costante per ottenere questo risultato, stanziando anche una cospicua somma per la riqualificazione dell’impianto. Credo sia una risposta concreta per il mondo sportivo reggino e regionale, un nuovo punto di partenza dal quale riaprire una prospettiva di crescita per la grande famiglia dell’atletica leggera”.