Reggio Calabria: il Museo diocesano di Oppido Mamertina – Palmi partecipa all’evento Nazionale “La lunga notte delle Chiese”

4 Giugno 2020 23:38

Il Museo diocesano di Oppido M. – Palmi partecipa all’evento Nazionale “La lunga notte delle Chiese” che si svolgerà il 5 giugno 2020 dal tema #Bellezza – da quale bellezza mi lascio ferire? L’iniziativa promossa con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, nella Diocesi di Oppido M.- Palmi, guidata da Mons. Francesco Milito, vedrà l’immaginifico linguaggio dell’arte per esprimere l’ineffabile mistero dell’Incarnazione con una mostra iconografica sull’Annunziata, dal titolo Il Sì della bellezza. Un viaggio artistico che ripercorre il sì di Maria che accetta senza esitare l’Annuncio della sua divina maternità, la Bellezza dell’incredulità, la Bellezza del Sì alla volontà di Dio e il suo amare senza limiti e fino alla fine. Una bellezza non lussuosa, ostentata, non artefatta, con il suo delirio sul corpo, sulla superficie esteriore, che si sostanzia nel narcisismo, nell’apparire. In un mondo diviso tra ricerca dell’inutile e mancanza per molti del necessario di che cosa nutriamo anima e pensieri? Egoismi, intolleranze, superficialità, paure? Se accogliamo pensieri dei bassifondi del vivere questi ci fanno come loro; se invece accogliamo pensieri di vangelo e di bellezza, essi ci fanno uomini e donne della bellezza. La mostra Il Sì della bellezza del Museo Diocesano di Oppido M.- Palmi è digitale, come tutto l’evento. Stampe, dipinti, piatti artistici, medaglioni ed altro dal XVII secolo in poi, raccolti in oltre 40 anni dall’Arch. Francesco Panella, con grande devozione alla Patrona della Diocesi. Il Museo Diocesano con questa mostra riapre al pubblico anche se materialmente lo farà tra qualche settimana per completare i lavori di due sale e l’esposizione di altre opere che vanno ad arricchire il patrimonio di arte già in esposizione.