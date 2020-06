A Reggio Calabria l’iniziativa “Il Foro per la Vita – una giornata dedicata alla donazione del sangue”

13 Giugno 2020 12:42

L’Avv. Elena Cozzupoli Referente Dipartimento Comunicazione MF sez. di Reggio Calabria unitamente al suo Presidente avv. Domenico Callea al Direttivo e agli associati tutti, presentano l’iniziativa: “Il Foro per la Vita – una giornata dedicata alla donazione del sangue”

L’Avv. Domenico Callea, Presidente del Movimento Forense di Reggio Calabria, annuncia la pregevole iniziativa promossa dal Segretario Nazionale di MF l’Avv. Bruno Agresti del foro di Roma., “IL FORO PER LA VITA” 23-24-25 GIUGNO 2020, si tratta della PRIMA MARATONA NAZIONALE DEGLI AVVOCATI DEDICATA ALLA RACCOLTA DEL SANGUE.

Grazie alla sinergia tra le SEZIONI AVIS cittadine dislocate sul territorio ed alcune sezioni territoriali di Movimento Forense, è stato possibile organizzare una iniziativa sociale utile in questo periodo così complicato per il Popolo Italiano e per la Giustizia Italiana.

Il messaggio che vogliamo lanciare come Movimento Forense è semplice: nei momenti di crisi, è doveroso sostenere le strutture di volontariato, anello di congiunzione tra il cittadino e lo Stato.

Vogliamo dare forza ai corpi intermedi ed essere un esempio! Il senso di comunità è qualcosa che deve declinarsi nel quotidiano. Si avvisa la cittadinanza, che è possibile donare anche a Reggio Calabria: il 24 giugno 2020 dalle 8.30 alle 11,30, a Piazza Castello ,possibilmente a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un succo di frutta e una fetta biscottata. Per informazioni Referente: il Presidente Avv. Domenico Callea cell. 328.8631640 mail: info@movimentoforenserc.it . La delegata Avv. Marinella Romeo – cell. 3273607010 L’Avv. Domenico Callea conclude lanciando un appello a donare il sangue sopratutto in questo momento e unitamente a tutti i componenti della sez. reggina di Movimento Forense, ringrazia il COA di Reggio Calabria nella persona del suo Presidente del Direttivo e dei Consiglieri Tutti per la vicinanza alla pregevole iniziativa . La cittadinanza tutta è invitata a partecipare