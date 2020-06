25 Giugno 2020 09:31

Reggio Calabria, il Circolo Culturale Guglielmo Calarco presenta il libro di Fabio Stassi “Con in bocca il sapore del mondo”

Venerdì 26 giugno alle ore 19.00, sempre attraverso la propria pagina facebook , il Circolo Culturale Guglielmo Calarco presenta il libro di Fabio Stassi “Con in bocca il sapore del mondo”, Minimum Fax editore.2018. Fabio Stassi di origine siciliana, vive a Viterbo e lavora a Roma in una biblioteca universitaria. Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Fumisteria (GBM, premio Vittorini Opera Prima 2007).Per minimum fax ha pubblicato È finito il nostro carnevale (2007), La rivincita di Capablanca (2008) e Holden Lolita Živago e gli altri. Piccola enciclopedia dei personaggi letterari (1946-1999) (2010), ha pubblicato con Sellerio: L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio), Come un respiro interrotto (2014), Fumisteria (2015, già Premio Vittorini per il miglior esordio) , La lettrice scomparsa (2016) e Ogni coincidenza ha un’anima (2018). Ha inoltre curato l’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013, 2016) “Con in bocca il sapore del mondo” è definito dallo stesso autore “un catalogo tascabile “ dove sono analizzate le vite esemplari di dieci poeti. La vita dei poeti, prosegue Stassi, somiglia a quella delle farfalle, hanno gli stessi traffici con l’effimero, la solitudine, la bellezza. Dai testi contenuti nel libro è stato tratto il programma televisivo “L’attimo fuggente” trasmesso da Rai5 in dieci puntate Ogni poeta racconta in prima persona, da un luogo imprecisato dopo la morte, la propria storia : l’ultima spiaggia di via Veneto e un uomo con il cappotto in ogni stagione (Vincenzo Cardarelli); un concerto di passerotti sul davanzale e un baritono mancato (Eugenio Montale). lo scalo di un treno alla foce di un fiume e un accordatore di parole (Salvatore Quasimodo). il salotto borghese di una casa in collina e un collezionista di farfalle (Guido Gozzano). un mercoledì delle ceneri e un vecchio capitano in esilio (Gabriele D’Annunzio). il baraccone di un tiro a segno e l’uomo dei boschi (Dino Campana). il retrobottega di una libreria antiquaria e un figlio del vento (Umberto Saba). una raccolta di francobolli e un funambolo solitario e malinconico (Aldo Palazzeschi). un concerto di bossa nova e un bambino di ottant’anni che aveva la voce di Omero (Giuseppe Ungaretti). l’invettiva contro la luna e una donna che pagava i caffè con dei versi (Alda Merini). Fabio Stassi rende omaggio al Novecento e alla poesia,grande dimenticata del panorama letterario nazionale, con una coraggiosa avventura mimetica e fantastica. Rimpatria nel mondo questi dieci autori, li fotografa in un gesto, li fa parlare in prima persona, dopo la morte e oltre la morte, da quel punto sospeso dello spazio e del tempo in cui sopravvive la voce di ogni poeta. Ne viene fuori un racconto in presa diretta della loro vita, di quello che pensavano della scrittura, delle idiosincrasie, ossessioni, desideri, dolori, allegrie. Dieci monologhi appassionati e coinvolgenti, una dichiarazione d’amore. Conversano con l’autore Cinzia Messina e Angela Curatola, regia di Maurizio Mallamaci.