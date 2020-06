Reggio Calabria, la Gelateria Cesare “prende ancora per la gola” i suoi clienti con una new entry super

3 Giugno 2020 13:00

Reggio Calabria: nuovi golosissimi gusti ampliano il bancone di gelati all’interno della gelateria Cesare

Dopo il grande successo di Montalbano, il gusto al Pistacchio croccante che verrà riproposto a grandissima richiesta la prossima settimana, il nuovo gusto “Pesto di Arachidi” una nuova specialità, fa capolino nella variopinta e golosa vetrina del famoso chioschetto verde di Reggio Calabria, la Gelateria Cesare. Il nuovo gusto arricchito da un’avvolgente variegatura e granella di arachidi caramellate e delicatamente salate che creano dipendenza, conquisterà i palati dei golosi clienti che aspettano sempre con ansia l’inserimento di nuovi gusti all’interno del “goloso” bancone di Cesare. La preparazione di questo nuovo gusto fa parte della linea dei pesti e come il gettonatissimo Gran Pesto di Pistacchio di Cesare viene ottenuta con una lavorazione particolare, attraverso macinazioni blande ed a basse temperature che mantengono il sapore ed il profumo originale del frutto all’origine.

Lavorazioni con un’anima antica, ed un carattere unico per un gelato come si faceva una volta, pestando a mano il frutto, con pazienza ed amore, lo stesso che Cesare mette in tutti i suoi gelati.