Reggio Calabria, fuoco nella notte a Ciccarello: incendiata la montagna di rifiuti [FOTO]

1 Giugno 2020 12:06

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, incendio questa notte nel quartiere Ciccarello: tonnellate di spazzatura prendono fuoco a ridosso della strada

Giungo è iniziato, l’estate è alle porte, sarebbe quasi tempo di falò. A Reggio Calabria il tempo è incerto, qualche goccia di pioggia ha bagnato la città, ma nel quartiere di Ciccarello qualcuno si è portato avanti. Nella notte infatti è stato messo fuoco alla montagna di spazzatura che in queste settimane si è accumulata proprio accanto al Multisala Lumière. Una parte di rifiuti, che occupa gran parte della carreggiata e crea non pochi disagi al traffico in zona, è rimasta incenerita. Come si nota dalle foto in alto, quel che rimane è soltanto il triste scenario di una zona abbandonata a se stessa.