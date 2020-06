Reggio Calabria: donati 1500 euro all’Hospice “Via delle Stelle”

9 Giugno 2020 22:35

Il Club Soroptimist di Reggio Calabria, presieduto da Francesca Crea Borruto e la Sezione della Fidapa di Reggio Calabria, presieduta da Wanda De Leo, hanno stamane conferito alla Fondazione “Via delle Stelle” una donazione rispettivamente di 1000 euro e di 500 euro, frutto dell’attività di service svolta nel corrente anno sociale. La somma è stata consegnata a Vincenzo Trapani Lombardo Presidente della Fondazione, che si occupa di assistere pazienti affetti da patologie a prognosi infausta, e che attraversa un difficilissimo momento dovuto ad una crisi di liquidità che mette a rischio la sua stessa sussistenza con il pericolo di interrompere l’indispensabile attività di assistenza in regime sia residenziale e sia di assistenza domiciliare. “A fronte di questa situazione – dichiarano le Presidenti Crea e De Leo – abbiamo sentito il dovere di spenderci per questa causa e siamo felici di aver dato un piccolo aiuto a questa struttura sanitaria, che rappresenta un punto di riferimento nel campo delle cure palliative e che garantisce fino in fondo la dignità della persona, dando un notevole supporto ai familiari dei malati. Riteniamo sia necessario che la città continui a mobilitarsi per difendere l’Hospice, anche tutelando i posti di lavoro del personale che opera con amore e professionalità”. Il dott. Trapani Lombardo ha ringraziato “le Presidenti, i Consigli Direttivi e le socie dei due sodalizi per questa vicinanza concreta, la partecipazione ed il contributo alle nostre attività non solo gratifica noi e tutti gli operatori, ma rappresenta un riconoscimento di buon operato ed uno stimolo a proseguire nella nostra attività nonostante il momento veramente difficile”.