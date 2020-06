Reggio Calabria, è quasi estate ma alla “Sorgente” c’è il solito degrado: la triste condizione del tunnel che porta alla spiaggia [VIDEO]

16 Giugno 2020 14:36

Reggio Calabria, alla Sorgente è sempre lo stesso il problema: cento metri di rifiuti sparsi lungo la galleria che porta alla spiaggia

Il punto di ritrovo per moltissime famiglie, una spiaggia grandissima a pochi passi dal Viale Aldo Moro e quindi dal centro di Reggio Calabria. Da sempre la “Sorgente” è la spiaggia dei reggini, che in molti in quel luogo conservano i ricordi della propria infanzia. E’ davvero un simbolo per la città, eppure ormai da anni un grave problema torna a ripetersi: la galleria che porta all’area costiera e lo spiazzale, dove solitamente vengono parcheggiate le auto, diventano vere e proprie discariche di spazzatura. Il posto rimane totalmente abbandonato l’inverno e così, al presentarsi dell’estate, la sorpresa che si riserva ai cittadini è di quelle amare da digerire. Un grande dispiacere per l’intera popolazione e per l’area che, per la sua posizione centrale, potrebbe invece diventare una grande risorsa. Di seguito il VIDEO con le immagini di questa mattina.