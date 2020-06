Reggio Calabria, Eco Balle a Sambatello: “ennesima genialata di Falcomatà, rischiamo terra dei fuochi”

13 Giugno 2020 13:39

Reggio Calabria, il post su facebook di Antonino Carlo Fazio di Fratelli d’Italia

“Sento ancora addosso l’odore nauseabondo che ho respirato questo pomeriggio nel mentre del mio incontro con la comunità di Sambatello, in merito all’ennesima “genialata” del sindaco di Reggio Calabria, circa le famose “Eco Balle” come soluzione all’emergenza della raccolta dei rifiuti, che stiamo vivendo e soffrendo negli ultimi mesi. Sono venuto a conoscenza di una situazione, una realtà, che mi ha sconvolto! Una potenziale “terra dei fuochi” che rischia di contaminare la nostra terra (anche se mi è parso di capire sia già in parte contaminata) in maniera pericolosamente irrimediabile. Mi sento di dire ai cittadini di Sambatello che non saranno soli in questa battaglia e avranno tutta la mia solidarietà, affinché si riesca a far tornare vivibile una bellissima realtà del nostro territorio. Sono con VOI!”. Lo afferma Antonino Carlo Fazio (Fratelli d’Italia).