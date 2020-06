10 Giugno 2020 12:08

Reggio Calabria: disservizi idrici nel territorio di Santa Caterina e zone limitrofe a causa di lavori da parte di Sorical

Per lavori da parte di Sorical, in via Carrera II, nella giornata del 10 giugno si verificheranno disservizi idrici nel territorio di Santa Caterina e zone limitrofe a Reggio Calabria.