Reggio Calabria: i disegni Orientali del tatuatore Marco Ranieri stampati su carta e venduti in tutta Italia

25 Giugno 2020 14:05

I disegni Orientali del tatuatore di Reggio Calabria, Marco Ranieri in arte “Marco Mose Tattoo” stampati su carta e venduti nel Magazine “Maṇḍala” in tutta Italia

I magnifici disegni Orientali del tatuatore di Reggio Calabria, Marco Ranieri in arte “Marco Mose Tattoo” stampati su carta e venduti nel Magazine “Maṇḍala” in tutta Italia. Da anni l’artista reggino, come molti calabresi, ha lasciato la propria terra per realizzare sogni e crearsi le basi del successo. Crea le sue opere negli Studi più prestigiosi d’Europa, in grandi città come: Milano, Londra e Barcelona; convegni come il “The Great British Tattoo Show” o la più familiare “Reggio Calabria Tattoo Convention”. Ha ultimamente realizzato il magazine “Maṇḍala”, con la prima edizione già disponibile in tutte le edicole Italiane. Marco Mose è presente anche nelle scenografie di eventi estivi Reggini e crede fortemente in un futuro migliore per quanto riguarda l’arte in Calabria.