Reggio Calabria, Demi Arena racconta il nuovo Waterfront: “orgoglioso per questo progetto nato nel 2005, era il sogno di una grande città” [INTERVISTA]

12 Giugno 2020 22:07

Reggio Calabria, Demi Arena racconta la storia e i dettagli del nuovo Waterfront ideato e finanziato da Scopelliti: “orgoglioso di un progetto bellissimo, peccato rimanga a metà”

Demi Arena, Sindaco di Reggio Calabria per un anno e 4 mesi tra maggio 2011 e ottobre 2012, stasera ha illustrato la storia del progetto del nuovo Waterfront evidenziando il proprio orgoglio per un progetto nato nel 2005 “per quello che era il sogno di una grande città, con un Sindaco che con lungimiranza guardava lontano“, e il dispiacere per le parti che lo lasceranno monco, “perchè era all’interno di una visione più ampia della città, con il Museo del Mare e il nuovo Lido Comunale: entrambi i progetti sono stati stralciati e i fondi perduti“.

Nelle immagini video l’intervista: