Reggio Calabria: dal 27 giugno all’8 agosto visite guidate al Diocesano

26 Giugno 2020 13:05

#sabatoinbellezza: dal 27 giugno all’8 agosto visite guidate al Diocesano di Reggio Calabria

Dal 27 giugno all’8 agosto, ogni sabato alle h 11 il Museo diocesano rinnova la proposta estiva #sabatoinBellezza: ingresso omaggio e visita guidata a cura della direttrice del Museo, in cambio di un’offerta libera a sostegno delle attività didattiche per bambini. Il Museo ritesse le fila di arte e storia della diocesi di Reggio Calabria-Bova, con ampio rinvio al territorio da cui provengono le opere esposte (la Cattedrale sette-ottocentesca, l’antica sede episcopale di Bova, i centri di Scilla e Cardeto, solo per citare alcuni dei siti coinvolti). Varcando la soglia del Cortile dell’Episcopio, adiacente alla Cattedrale, sarà possibile scoprire quanto rimane dell’ala tardo settecentesca del Palazzo arcivescovile che ospita al pianterreno il Museo e le sue preziose collezioni di oreficerie e tessuti sacri, sculture e dipinti databili tra XIII e XX secolo, esito di artisti napoletani e siciliani, ma anche d’Oltralpe. Il Museo diocesano ha riaperto al pubblico il 13 giugno scorso, primo in città, garantendo in assoluta sicurezza la visita alle proprie collezioni e alla Mostra d’arte contemporanea “La Bellezza del Crocifisso. Tra arte contemporanea, Museo e territorio”, eccezionalmente prorogata. In adempimento alle disposizioni ministeriali, sarà necessario osservare alcune regole comportamentali semplici, ma essenziali: in particolare, igienizzazione all’ingresso, obbligo dell’uso di mascherine, distanza interpersonale di sicurezza, pari almeno a 1 metro. Dato il numero contingentato di visite consentito, per l’iniziativa #sabatoinBellezza è necessaria la prenotazione al numero 3387554386 (anche con messaggio whatsapp) o all’indirizzo info@museodiocesanoreggiocalabria.it.