19 Giugno 2020 14:48

Camera di commercio di Reggio Calabria: con l’iniziativa “La parola a VOI!” le imprese raccontano come il digitale le ha aiutate ad abbattere le distanze

La parola a VOI! è un’iniziativa della Camera di Commercio di Reggio Calabria in collaborazione con il proprio PID-Punto Impresa Digitale, per dare voce e visibilità alle tante imprese reggine che, attraverso l’utilizzo del digitale, sono riuscite a fronteggiare l’emergenza Coronavirus e ad abbattere le distanze, continuando a gestire la propria attività e, in alcuni casi, anche con significativi incrementi di fatturato. Grazie ai voucher digitali I4.0 che la Camera eroga già da due anni e grazie alle tante attività di informazione, formazione e assistenza del PID-Punto Impresa Digitale, proseguite con modalità da remoto in questi difficili mesi di lockdown, molte imprese hanno trovato nel digitale un fattore chiave di successo. Basti pensare a come la stampa 3D abbia facilitato la riconversione delle attività industriali nella produzione di mascherine e DPI o a come le piattaforme e-commerce abbiano sostenuto il fatturato delle imprese commerciali. “Ci rivolgiamo – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana – a tutte le imprese che hanno vissuto o stanno vivendo una nuova fase della propria attività grazie all’implementazione nella propria azienda delle tecnologie digitali. A queste imprese chiediamo di candidarsi all’iniziativa e di raccontare la propria esperienza. In questa fase di avviata ripartenza, in cui tante imprese sono in difficoltà – e che come Camera stiamo sostenendo attraverso contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti – promuovere la conoscenza di modelli positivi è un messaggio di speranza ma anche un modo per dare un giusto riconoscimento alle imprese reggine che rappresentano casi di successo. L’iniziativa si svolgerà in modalità webinar. Le imprese interessate possono candidarsi, entro il 3 luglio 2020, compilando il form pubblicato sul sito www.rc.camcom.gov.it; successivamente riceveranno via mail tutte le indicazioni utili ai fini della partecipazione all’iniziativa, di cui sarà data divulgazione sia attraverso il sito istituzionale sia attraverso gli account facebook e twitter della Camera di commercio.