Reggio Calabria: Compagnia Della Bellezza di Polistena apre il salone agli operatori sanitari

17 Giugno 2020 13:56

Si chiama #inmanisicure, l’iniziativa proposta dalla Compagnia della Bellezza e L’Orèal Professionnel , che regala una giornata in salone a tutto il personale sanitario. Dal 28 giugno, in tutti i saloni Compagnia della Bellezza, anche a Polistena, da Francesco e Norman Zerbi, tutti gli operatori sanitari, il personale della Croce Rossa e i medici di base potranno godere di una giornata di relax e bellezza offerta. ”È il nostro modo per dire loro “grazie” per l’incredibile lavoro che hanno svolto in questi mesi di emergenza COVID-19. Abbiamo già adottato le nuove regole e precauzioni e ora vogliamo ringraziare chi, in questi mesi, ha fatto sacrifici più grandi del nostro. Chi ha continuato, negli ospedali, a lavorare ed esporsi a tantissimi rischi senza risparmiarsi, per la sicurezza di tutti. E grazie a loro che abbiamo potuto riaprire. Adesso, crediamo che meritino un momento di relax e tutta la nostra gratitudine.“ Per questo motivo insieme L’Oreal e Compagnia della Bellezza hanno deciso di lanciare l’iniziativa #inmanisicure. Una giornata in salone in cui saránno offerti, alle donne del nostro servizio sanitario, taglio e piega gratuiti e una beauty bag con prodotti L’Orèal Professionnel.