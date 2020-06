28 Giugno 2020 14:34

Reggio Calabria: il Buffalo Ranch riapre con la colonia estiva offrendo ai bambini un luogo all’aria aperta dove i bambini potranno giocare, imparare e fare nuove esperienze

Il Buffalo Ranch riapre anche quest’ anno con la colonia estiva, offrendo ai bambini un luogo all’ aria aperta dove i bambini potranno giocare, imparare e fare nuove esperienze divertendosi ma soprattutto dare la sicurezza ai genitori di aver lasciato i propri figli in un luogo sicuro, igienico e con personale qualificato. Giocare è importante, in qualsiasi fase della nostra vita, ma lo è ancora di più per i bambini che, proprio giocando, imparano a crescere a conoscere se stessi, come rapportarsi con gli altri e a stare in gruppo.

Il buffalo ranch si attiene a tutte le norme igieniche previste dalle linee guida COVID-19.

igenizzazione locali più volte al giorno.

effettuare il controllo giornaliere della temperatura all’ingresso dell’ area ad ogni bambino.

igenizzazione mani più volte al giorno.

si richiede certificato medico al momento dell’ iscrizione.

Svolgimento delle attività

Tutte le attività ludiche/ ricreative/ didattiche nel pieno rispetto delle distanze interpersonali di 1mt per bambino, tutto organizzato in piccoli gruppi e spazzi diversi, usando l area esterna ( area aperta) del parco.

Organizzazione dei gruppi a fascia di età.

▪età dai 4 a 6 anni ( un adulto ogni 5 bambini)

▪età dai 7 a 11 anni ( un adulto ogni 7 bambini)

▪Età da 12 a 14 anni ( un adulto ogni 10 ragazzi).

Perché scegliere Buffalo Ranch ?

Perché .con un semplice passo alla volta, i nostri bambini potranno riacquistare la loro libertà di:

gioco – ritrovarsi – Fare scuola.

Per info

3478283457 / 3478444823