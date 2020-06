Reggio Calabria: sarà conferita la cittadinanza onoraria al giudice Di Bella

30 Giugno 2020 10:26

Il 21 Luglio alle ore 10.30 a Palazzo San Giorgio cerimonia ufficiale del conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Roberto Di Bella

“In qualità di Presidente e fondatrice dell associazione Biesse – scrive in una nota Bruna Siviglia– ho proposto al Sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà di conferire la cittadinanza onoraria al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Roberto Di Bella- la mia proposta è stata accolta subito dal Sindaco Falcomata’. Un giudice, un grande uomo che ha dato tanto alla nostra città , ha avuto il coraggio di rivoluzionare la giustizia minorile con Liberi di Scegliere che è diventato un percorso nazionale , un modo per dire grazie per tutto quello che ha fatto e che ci lascia. Una grande eredità, un senso altissimo dei valori di legalità e d giustizia rendendo umana la figura del giudice, quel giudice che avuto il coraggio di tendere la mano. In questi giorni si svolgerà la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria nel rispetto delle regole previste per il Covid-19. Il minimo che si potesse fare per dire grazie ad un un’uomo che rimarrà nella storia della Giustizia e della nostra città. Si è speso senza riserve per giovani calabresi per loro madri, rappresentando l’unica speranza di riscatto e di salvezza per una nuova vita libera e consapevole, ha dato ha tanti giovani una nuova opportunità all’insegna della libertà come scelta per intraprendere un cammino nuovo. Non smetteremo mai di ringraziarla Grande Presidente. Il 21 Luglio alle ore 10.30 a Palazzo San Giorgio cerimonia ufficiale del conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Roberto Di Bella”, conclude.