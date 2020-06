Reggio Calabria, che spettacolo a Ciccarello: montagne di spazzatura con lo Stretto sullo sfondo [FOTO]

14 Giugno 2020 11:15

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, il quartiere di Ciccarello è ormai in completo stato di abbandono: i cumuli di spazzatura coprono le montagne della Sicilia sullo sfondo

Splendida domenica di sole oggi a Reggio Calabria, peccato che a vedere queste immagini davvero c’è poco da sorridere. Un nostro lettore segnala lo stato di abbandono in cui versa il quartiere di Ciccarello, dove le colline di spazzatura stanno pian piano diventando vere e proprie catene montuose. Come si vede dalla foto in alto, la mini discarica a cielo aperto è in primo piano rispetto al fantastico panorama dello Stretto di Messina. Emergenza totale ormai in città, i cittadini sono esausti per una situazione che avanti da troppo tempo.