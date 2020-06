Reggio Calabria, chiusa l’Unità Operativa per il Coronavirus in Prefettura

18 Giugno 2020 14:54

Reggio Calabria, ieri il Prefetto Massimo Mariani ha inviato una lettera di ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi di lavoro

La Prefettura di Reggio Calabria, guidata dal Prefetto Massimo Mariani, ha concluso l’attività dell’Unità di crisi istituita il 13 marzo scorso per fronteggiare la pandemia di Coronavirus. Il Prefetto, in una lettera inviata a tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi di enorme e sacrificante lavoro, ha voluto esprimere “vivo apprezzamento per la significativa attività svolta, per spirito di servizio alle Istituzioni e alla comunità, contribuendo significativamente, e con particolare sacrificio individuale, al buon esito delle operazioni in un momento di emergenza senza precedenti”. Nella lettera, il Prefetto ringrazia in modo convinto tutte le professionalità che si sono distinte nell’attività di controllo e monitoraggio del contagio e del territorio, con risultati egregi. Quella di Reggio Calabria, infatti, è stata la Provincia d’Italia meno colpita dal Coronavirus con appena 279 casi su una popolazione di 530 mila abitanti. Particolarmente funzionale, l’attività della Prefettura che ha isolato subito i positivi e ricostruito i contatti per individuare eventuali altri positivi e limitarne al massimo la possibilità contagiosa.

L’Unità di Crisi rimane comunque operativa per eventuali emergenze, con vari contatti tra le forze di polizia, l’ASP e il GOM. Gli ultimi due casi accertati nelle scorse ore a Palmi (due persone provenienti dall’Emilia Romagna) confermano che la situazione è sotto controllo proprio grazie all’organizzazione territoriale delle autorità: con tamponi mirati all’individuazione dei positivi in base a sintomi e/o provenienza dalle aree a più alto rischio, si riesce subito a bloccare un’eventuale ripartenza del contagio continuando a garantire sicurezza e libertà alla popolazione.