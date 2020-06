Reggio Calabria: Cattedrale e Museo diocesano aderiscono a “La lunga Notte delle Chiese”

4 Giugno 2020 12:35

Cattedrale e Museo diocesano di Reggio Calabria il 5 giugno aderiscono a “La lunga Notte delle Chiese”

Cattedrale e Museo diocesano di Reggio Calabria il 5 giugno aderiscono a La lunga Notte delle Chiese. La Cattedrale di Maria SS.ma Assunta e il Museo diocesano di Reggio Calabria aderiscono alla quinta edizione de La Lunga Notte delle Chiese, evento internazionale nato nel 2016 nella forma di ‘notte bianca’ dei luoghi di culto delle città, animati con eventi di cultura, arte, musica e teatro, in una chiave di riflessione e spiritualità. Tema dell’edizione 2020 sarà la ‘Bellezza’ intesa nelle sue declinazioni più diverse e sfumature più profonde: una Bellezza vera, che sorprende, che trascende, che suscita entusiasmo e dedizione. Vi partecipano oltre 140 Diocesi: l’occasione per tutti di partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, data l’opportunità di visitare i luoghi di culto delle nostre città in una veste assolutamente originale. L’attuale emergenza sanitaria obbliga a rinviare ad ottobre le iniziative in presenza, ma il 5 giugno sarà offerta comunque un’edizione digitale dell’evento, condividendo on line lungo tutta la giornata momenti di bellezza, la bellezza di una rinascita: concerti, visite guidate, riflessioni, testimonianze e tanto altro, con registrazioni o video in diretta. Saranno tasselli che comporranno un mosaico di esperienze, digitali si, ma ancor più ricche di significato, perché testimoni del nostro desiderio di ricominciare a vivere, di stupirci, di sperare. Saranno frammenti di bellezza da poter gustare tranquillamente da casa attraverso un qualsiasi dispositivo tecnologico (smartphone, tablet o computer), collegandosi al sito internet www.lunganottedellechiese.com. La Cattedrale di Maria SS.ma Assunta di Reggio Calabria aderisce a La Lunga Notte delle Chiese offrendo la registrazione di uno straordinario evento risalente al 4 giugno 2009: il Concerto del Coro Polifonico San Paolo diretto dal M° Carmen Cantarella (organista: M° Alberto Orio) dal titolo Il fuoco della Fede, inserito nella Rassegna di eventi “Parole e suoni in Cattedrale” nella ricorrenza dell’Anno paolino. Il Museo diocesano, adiacente alla Cattedrale, partecipa a La Lunga Notte delle Chiese condividendo un servizio dedicato alla Mostra La Bellezza del Crocifisso Tra arte contemporanea, Museo e territorio, a cura di Andrea Dall’Asta s.j., Claudia Manenti e Lucia Lojacono, inaugurata il 28 febbraio scorso, ma costretta a chiudere il 9 marzo per l’emergenza COVID.

Dopo esser state esposte nell’ambito di Devotio 2019 a Bologna e recentemente presso la Galleria San Fedele di Milano, giungono al Museo diocesano due opere di giovani artisti contemporanei. Saba Masoumian e Luca Pianella hanno partecipato all’iniziativa “Percorsi di riavvicinamento: artisti contemporanei a confronto con il mistero cristiano”, attraverso la quale Devotio nel 2019 ha rivolto agli artisti l’invito ad interpretare il momento cardine dell’esperienza cristiana, la Crocifissione di Gesù, inserendo la propria opera nel solco della ricchissima tradizione iconografica occidentale e restituendo un’immagine comprensibile a tutti e tale da suscitare raccoglimento e preghiera. Quella espressa nelle opere dei due giovani artisti è una Bellezza che stupisce, che trafigge il cuore, che ‘ferisce’, come la Bellezza dell’Uomo della Croce. Nel Museo diocesano alle opere dei due giovani artisti è stata affiancata l’esposizione di due preziose oreficerie sacre provenienti dal territorio diocesano: l’ottocentesco Calice Ruffo di Scilla, recante illustrate Scene della Passione e la seicentesca Stauroteca in cristallo di rocca di Pentidattilo. In un tempo sospeso che non consente ancora di promuovere le consuete iniziative culturali rivolte ad un pubblico allargato, la Cattedrale e il Museo diocesano di Reggio Calabria si uniscono alla comunità delle Diocesi italiani partecipanti a La Lunga Notte delle Chiese, esprimendo un invito a lasciarsi contagiare dalla Bellezza che salva.