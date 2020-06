Reggio Calabria, caso sui lavori di restyling alla Stazione Centrale: “che svista, l’Arena è intitolata al senatore Ciccio Franco” [FOTO]

22 Giugno 2020 12:56

Reggio Calabria, il Movimento città Metropolitana si rivolge a FS settore Beni Immobili per correggere un errore commesso durante i lavori di restyling alla Stazione Centrale

E’ diventato un caso l’errore commesso nel corso dei lavori di restyling della Stazione Centrale di Reggio Calabria. Tramite i canali Facebook il Movimento città Metropolitana fa notare che su una parete è errata la definizione “Arena dello Stretto”, perché il teatro situato nella parte bassa del Lungomare Falcomatà è stato intitolato al senatore Ciccio Franco, uomo simbolo per molti reggini essendo stato tra i protagonisti durante i Moti di Reggio del 1970. “E’ stata una svista oppure non erano al corrente che “Arena dello Stretto” è stata intitolata al Senatore Francesco Franco, per tutti Ciccio Franco. Abbiamo inviato una e-mail a FS settore Beni Immobili con la richiesta di correzione!”, è quanto si legge nel post pubblicato sui social.