Reggio Calabria: diffuso il calendario delle prossime sedute di commissione delle Politiche Sociali

3 Giugno 2020 09:55

Reggio Calabria: il Presidente della Commissione Politiche Sociali e Lavoro Antonio Ruvolo, ha diffuso il calendario delle prossime sedute di commissione, previste per il prossimo 3 e 5 giugno

Alla seduta odierna in presenza dell’assessore alle politiche sociali Lucia Nucera l’ordine del giorno prevede la discussione sui parcheggi destinati agli invalidi nella zona Lido Comunale, l’aggiornamento sulla riapertura degli asili nido a seguito dell’emergenza Covid-19 ed in chiusura sarà trattato il tema dell’assistenza domiciliare con l’apporto della consigliera Paola Serranò. La seduta di venerdì prossimo, 5 giugno, sarà chiamata per le ore 8,00 e prevede un unico punto all’ordine del giorno. Il presidente Ruvolo ha convocato l’assessore all’ambiente Armando Neri per riferire sulle problematiche relative alla raccolta, stoccaggio e conferimento dei rifiuti solidi urbani Ecoballe a Sambatello e sulla emergenza roghi nella zona di San Gregorio.