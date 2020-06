Reggio Calabria, Burrone: “saluto con gioia la nascita dell’associazione Territorio e Progresso”

10 Giugno 2020 10:38

Reggio Calabria, Burrone: “saluto con grande gioia e immenso piacere la nascita dell’associazione “Territorio e Progresso”, associazione che unisce in un’unica voce quelle che sono le richieste e le istanze dei quartieri di Mosorrofa e Cataforio”

“Saluto con grande gioia e immenso piacere la nascita dell’associazione “Territorio e Progresso”, associazione che unisce in un’unica voce quelle che sono le richieste e le istanze dei quartieri di Mosorrofa e Cataforio Grande e indiscusso merito, a mio avviso, va dato a tutti i soci fondatori che hanno messo a disposizione degli abitanti dei suddetti quartieri il loro tempo, la loro passione e il loro costante impegno per la risoluzione dei problemi e, cosa ancora più importante, per la crescita sociale e culturale delle comunità locali“. E’ quanto scrive in una nota Filippo Burrone, Consigliere comunale di RESET. “Sono certo che l’amministrazione comunale avrà e riconoscerà, nei membri della neonata associazione, degli interlocutori validi, seri, attenti e intransigenti per tutte quelle che saranno le giuste rivendicazioni per dare seguito e compimento alle finalità che la stessa intende perseguire. E’ del tutto superfluo ribadire che, nel limite delle mie possibilità e competenze, sarò al fianco dell’associazione e dei cittadini da essa rappresentati per accogliere ogni loro, legittima, istanza. Sono convinto, in conclusione, che l’amministrazione comunale non potrà che avere dei vantaggi dall’azione delle varie associazioni dislocate nei territori che oggi rappresentano un vero e proprio catalizzatore di idee e impegno sociale”, conclude.