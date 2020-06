Reggio Calabria: presentate le nuove autovetture Alfa Romeo della Polizia di Stato [FOTO e INTERVISTE]

9 Giugno 2020 13:25

Reggio Calabria: presso la Villa Comunale sono state presentate le nuove autovetture Alfa Romeo della Polizia di Stato, le parole del Questore Vallone

Sono state presentate questa mattina, presso la Villa Comunale sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria, le nuove autovetture Alfa Romeo della Polizia di Stato, in dotazione per il servizio di controllo del territorio. Il Questore Maurizio Vallone, sottolinea: “sono delle auto super tecnologiche, con un potente motore, attrezzate per il controllo delle strade e delle vie di Reggio Calabria. Le auto hanno un potente motore e sono dotate di una protezione balistica importante con un sistema di illuminazione di tutto rilievo”, conclude.