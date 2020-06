3 Giugno 2020 12:55

Reggio Calabria: l’incendio è stato questa notte in Via Filippini

Paura questa notte in pieno centro a Reggio Calabria. L’auto di un avvocato è stata presa di mira da ignoti che le hanno dato fuoco in via Filippini. Il propagarsi delle fiamme ha coinvolto anche altre autovetture parcheggiate vicine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.