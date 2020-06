Reggio Calabria, atto vandalico presso la sede della Lega. Spirlì: “il silenzio della democrazia sta accompagnando la nostra Nazione al baratro”

19 Giugno 2020 12:12

Reggio Calabria, staccata la targa della Lega presso la nuova sede in via Miraglia: il fatto è stato prontamente denunciato alla Digos

Grave atto vandalico presso la nuova sede della Lega a Reggio Calabria in via Miraglia. Il segretario provinciale del partito, Franco Recupero, ha denunciato il furto della targa della sede apposta solo la settimana scorsa dopo l’arrivo e la “benedizione” inaugurale del leader del Carroccio, Matteo Salvini. L’episodio è stato prontamente denunciato alla Digos nella pomeriggio di giovedì e l’area centralissima disseminata di telecamere fa ben sperare gli inquirenti circa la possibilità di risalire agli autori dell’episodio. Il segretario provinciale della Lega ha poi scoperto che gli è stato hackerato e clonato il proprio profilo personale Facebook ed anche per questo episodio è stata avanzata una relativa denuncia.

Sui social tutto il dissenso nelle parole del vicepresidente della Regione Calabria, Nino Spirlì. “Se la Lega fosse una targhetta… ma la Lega è un Sentimento! Il più Italiano, in un silenzio della democrazia che sta accompagnando la nostra Nazione al baratro! E i sentimenti non si possono staccare dal cuore. Agli scemi che hanno perso una buona occasione notturna per godersi la via Marina – scrive su Facebook Spirlì – va il mio ringraziamento: grazie al loro gesto vigliacco, il nostro partito sta raccogliendo conferme, anche inaspettate, da parte della gente perbene di una città ferita e desiderosa di rinascere e cambiare registro. Che viva la Lega!”.