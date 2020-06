Reggio Calabria: si sono concluse le attività del progetto “GUNI – Generiamo una nuova Italia”

15 Giugno 2020 22:31

Si sono concluse le attività del progetto “GUNI – Generiamo una nuova Italia”, proposto dal MO.C.I. Movimento Cooperazione Internazionale e coordinato dal suo presidente, Carmelo Caserta, che ha visto coinvolti alcuni istituti superiori della nostra città, tra cui il Liceo Scientifico “A. Volta”. Il progetto Generiamo Una Nuova Italia ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla problematica dell’accoglienza e dell’inclusione e di promuovere una cultura multiculturale in un mondo sempre più globalizzato. Il momento di emergenza determinato dalla pandemia del Corona virus non ha interrotto le attività del progetto, che è proseguito con l’utilizzo della DAD.

A conclusione dell’anno scolastico si è svolto, attraverso la piattaforma Google Meet, l’incontro finale con l’attribuzione di un premio agli alunni della classe 2^G del Liceo Volta. È stato un momento molto intenso che ha messo in luce la sensibilità dei giovani rispetto alle tematiche proposte, soprattutto quella dell’inclusione. Gli alunni hanno presentato un lavoro in formato Power Point attraverso il quale hanno illustrato con immagini, disegni e riflessioni il loro sentire. All’incontro, introdotto dalla dirigente del liceo, prof.ssa Angela Maria Palazzolo, erano presenti gli alunni e le rappresentanti dei genitori della classe coinvolta, la prof.ssa Anna Maria Borrello, collaboratrice della dirigente, la prof.ssa Annamaria Palmisano e gli altri docenti della classe che hanno promosso l’iniziativa e hanno seguito i ragazzi durante lo svolgimento del lavoro. La dirigente ha ringraziato il MO.C.I., sottolineando la valenza educativa del progetto, accolto con gioia dall’Istituto perché perfettamente aderente all’ottica formativa che contraddistingue il noto liceo reggino. Sono intervenuti alcuni alunni, tra cui Davide, il perno e il soggetto maggiormente interessato dell’attività, che hanno sottolineato come la presenza degli immigrati in Italia e nella città di Reggio Calabria rappresenti una ricchezza ed un’opportunità per la nostra economia e per lo scambio interculturale. A conclusione gli auguri più vivi da parte di tutti ai ragazzi perché mettano a frutto nel prosieguo del percorso scolastico e, ancora di più nella vita, gli insegnamenti appresi, affinché diventino per loro modello di comportamento e li aiutino nella loro crescita culturale e umana.