Reggio Calabria, anziana inciampa su rifiuti e sterpaglie e cade sull’asfalto: “valutiamo denuncia all’Amministrazione Comunale per tentato omicidio”

30 Giugno 2020 12:26

Reggio Calabria: la donna è caduta dopo aver inciampato tra rifiuti e sterpaglie presenti sull’asfalto

Pochi minuti fa un’anziana donna è caduta a Reggio Calabria e precisamente nel quartiere di Archi. La donna era uscita per fare la spesa ed ha inciampato tra i rifiuti e le sterpaglie presenti su un marciapiede completamente impraticabile. L’anziana è stata subito soccorsa dai passanti, così come riporta il Popolo di Archi, che hanno chiamato il 118 e al momento non si conoscono le condizioni della malcapitata.