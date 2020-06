Reggio Calabria, allarme igiene al Consiglio Regionale: i topi infestano la Garitta di sicurezza di Palazzo Campanella [VIDEO]

16 Giugno 2020 11:00

Reggio Calabria, situazione igienico-sanitaria esplosiva in città: i topi assediano persino il Palazzo del Consiglio Regionale

L’emergenza rifiuti che ormai da anni attanaglia Reggio Calabria e che negli ultimi 8 mesi è degenerata in una situazione ormai fuori controllo, con roghi tossici quotidiani e sporcizia abbandonata porta a porta, sta determinando gravi conseguenze igienico-sanitarie in tutto il territorio cittadino, consentendo agli animali di dilagare tra le abitazioni. Non è immune dall’emergenza anche il Palazzo del Consiglio Regionale, Palazzo Campanella, dove le GPG (Guardie Particolari Giurate) deputate a garantire la sicurezza e la sorveglianza di un sito così delicato e importante, sono costrette a fare i conti con i topi che infestano la Garitta di servizio. Le guardie hanno già fatto varie denunce a tutti i livelli, ma nessuno è riuscito ancora a trovare una soluzione a un problema che va ben oltre il Palazzo e che riguarda tutta la città.

Le immagini dei topi e della situazione della Garitta sono raccapriccianti: altro che igiene e pulizia, altro che guanti e mascherine. Quello del Coronavirus, a fronte di cui si prestano oggi tutte queste specifiche attenzioni, è l’ultimo dei problemi per una città infestata da sporcizia e rifiuti. E’ inoltre inaccettabile che venga abbandonata al proprio destino proprio la professionalità di chi dovrebbe garantire la sicurezza in un punto strategico e delicato come appunto il Palazzo del Consiglio Regionale. E’ il simbolo di una città allo sbando. E’ l’immagine di un degrado che non avremmo mai voluto raccontare, e che ci auguriamo di non vedere in futuro a fronte dei dovuti necessari e immediati provvedimenti di igienizzazione e pulizia.