Reggio Calabria: la rubrica settimanale “La Voce degli indoMiti” avrà ad oggetto la questione dell’Aeroporto dello Stretto

8 Giugno 2020 14:11

Reggio Calabria: il secondo appuntamento con la rubrica settimanale “La Voce degli indoMiti” avrà ad oggetto la questione Aeroporto dello Stretto

Dopo la prima diretta del 3 giugno, si invitano i nostri concittadini a partecipare al secondo appuntamento di mercoledì 10 giugno, alle ore 18:00, in diretta dalla pagina facebook del MITI Unione del Sud, dove si tratterà la questione aeroporto dello Stretto. In ogni caso, per coloro che non hanno seguito la scorsa diretta sulla questione rifiuti è possibile vedere la registrazione sulla stessa pagina facebook del Movimento. Ricordiamo che nel primo appuntamento si sono esposti i contenuti del piano di gestione integrata sui rifiuti in grado di abbattere l’emergenza ambientale e la pressione tributaria, nondimeno il documento programmatico è stato depositato e discusso nel 2016 presso il Comune di Reggio Calabria ma nonostante ciò, ed un ulteriore sollecito nel 2019, l’iter per giungere ad una delibera del Consiglio comunale non è stato portato a termine. Non corrispondono al vero pertanto le dichiarazioni degli attuali rappresentanti istituzionali tese ad invocare la collaborazione e l’unità di intenti nel risolvere l’annosa emergenza rifiuti. Al contempo l’attuale amministrazione comunale continua a giocare al rimpallo di responsabilità con l’amministrazione regionale proponendo ai cittadini false soluzioni fondate su criteri di gestione anacronistici che porteranno al continuo congestionamento delle discariche ed al reiterarsi dell’emergenza, così come fu prospettato e verbalizzato nelle sedute di commissione nel 2016 ed il cui evento oggi è sotto gli occhi di tutti.

La mancanza di volontà nel collaborare per l’esclusivo obiettivo del benessere collettivo, nonché dello sviluppo territoriale, si è riscontrata e certificata, con atti probatori, anche in molteplici occasioni legate alla questione aeroporto. In tale ambito infatti siamo attivi dal 2016, sul territorio ed in tutte le sedi istituzionali, come Comitato pro aeroporto dello Stretto, oggi sezione specializzata del MITI Unione del Sud. Nel corso della trasmissione di mercoledì prossimo 10 giugno verranno illustrati i punti del dossier depositato e discusso nell’incontro ministeriale del 16 gennaio 2020, in attesa che ne venga data applicazione.

A tal riguardo saranno tracciati, con documenti alla mano, gli indirizzi necessari da perseguire per superare le criticità gestionali che periodicamente impediscono l’infrastruttura ed il territorio di svilupparsi. Inoltre sono stati invitati ad un intervento in diretta sia il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De MIcheli (o un suo rappresentante delegato) sia l’Assessore regionale del settore Domenica Catalfamo, affinché manifestino pubblicamente la propria posizione sulla questione aeroporto, oltre alla volontà o meno di perseguire i punti del dossier, in attesa che venga mantenuto l’impegno di un tavolo ministeriale di aggiornamento rispetto a quello svoltosi il 16 gennaio scorso. Durante la trasmissione sarà possibile porre domande e riportare testimonianze o segnalazioni. Inoltre, come sempre, il candidato sindaco Fabio Putortì sarà pronto a rispondere dettagliatamente su ogni aspetto dell’argomento trattato con documenti e atti probatori. Per qualsiasi informazione visitare il sito www.miti-uds.it oppure scrivere all’indirizzo e-mail mitiunionedelsud@gmail.com.