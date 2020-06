Reggina, ufficiale: l’8 giugno il Consiglio Federale

4 Giugno 2020 19:56

Adesso è anche ufficiale, la Figc ha confermato il Consiglio Federale per l’8 giugno. Sarà una giornata importante anche per la Reggina

Con un comunicato ufficiale la FIGC ha confermato la riunione del Consiglio Federale per lunedì 8 giugno. Ecco la nota: “La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di lunedì 8 giugno. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 20 maggio e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali”. Sarà una giornata molto importante anche per l’eventuale promozione in Serie B della Reggina.