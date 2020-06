Reggina, Toscano in lacrime dedica la promozione alla madre: il ringraziamento ai giocatori e al presidente Gallo

8 Giugno 2020 15:00

“I miei ragazzi mi hanno regalato un sogno indescrivibile”: il mister Mimmo Toscano esulta ai microfoni di Reggina Tv per la promozione in Serie B

“Oggi è il coronamento di un anno straordinario. Bisogna ringraziare tutti, in primis il presidente perché si è circondato delle persone giuste. Senza di lui, oggi, staremmo parlando di niente. Vorrei ringraziare tutti, ma soprattutto i miei ragazzi per quello che hanno raggiunto. Dove sarò e dove saranno non lo so, ma mi hanno dato un sogno indescrivibile. Dedico la vittoria a mia madre che ne sarebbe orgogliosa”. Le parole di Mimmo Toscano a Reggina Tv. Il tecnico amaranto tra commozione e gioia esulta per il risultato raggiunto. La sua Reggina è in Serie B! “Per un reggino è un discorso particolare, godiamoci questo momento. Momento decisivo? La partita col Catanzaro – spiega ancora l’allenatore – . Lì il gruppo ha capito che poteva regalarsi soddisfazioni incredibili”.