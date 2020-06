Reggina, identificati tifosi e calciatori che hanno festeggiato assembrandosi a piazza Duomo. Il Questore: “tutti denunciati” [VIDEO]

9 Giugno 2020 12:03

Reggina, verso denunce di massa per i tifosi e i calciatori che ieri pomeriggio hanno festeggiato la promozione in serie B tutti accalcati a piazza Duomo

Hanno fatto il giro d’Italia e scatenato mille polemiche le immagini di tifosi e calciatori della Reggina tutti accalcati a festeggiare insieme la promozione in serie B nel pomeriggio di ieri, a piazza Duomo. Stamattina il Questore Maurizio Vallone, incontrando i giornalisti, ha spiegato che coloro che hanno violato le normative anti Coronavirus sono stati identificati e verranno sanzionati, sia tifosi che calciatori, precisando che la stragrande maggioranza delle persone si è comportata bene, e che c’è stato solo un momento in cui s’è creato un assembramento, all’arrivo di due calciatori, prontamente diradato dagli agenti della Polizia in servizio. Intanto, però, chi si era affollato è stato identificato e verrà denunciato.