Reggina, Taibi conferma le indiscrezioni di StrettoWeb: le sue parole su Missiroli e Barillà

21 Giugno 2020 21:09

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha parlato di Missiroli e Barillà, confermando le indiscrezioni di StrettoWeb

Missiroli no, Barillà nì, ma comunque difficile. Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha confermato pubblicamente le indiscrezioni che la redazione di StrettoWeb ha rilanciato nella giornata di ieri riguardo ai due ex calciatori amaranto. Entrambi contattati, ma per entrambi strada troppo in salita. Il primo, attualmente alla Spal, vorrebbe restare in Serie A. Tradotto: nessuna speranza. Per il secondo, al Parma, situazione comunque complicata, ma non totalmente chiusa.

“Missiroli? Assolutamente, è impossibile – le parole di Taibi a Reggionelpallone – C’era stata una chiacchierata col suo procuratore parecchi mesi fa, poi non ci siamo più sentiti. Mi era stato detto che il ragazzo vuole continuare a giocare in Serie A. Per Barillà i contatti sono stati più recenti, ma anche in questo caso mi è stato fatto notare che ha altri due anni di contratto col Parma, con cui si trova benissimo.”.