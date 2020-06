Reggina, Taibi: “Riprendere anche noi dai playoff? Insensato, a quel punto concludiamo la stagione”

1 Giugno 2020 20:27

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha parlato della decisione per la Serie B, di Denis, Toscano e di mercato

Nel corso di ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il ds della Reggina Massimo Taibi. Queste le sue parole.

LA DECISIONE DELL’8 GIUGNO – “Un po’ d’ansia ce l’abbiamo nell’aspettare questa decisione (la promozione, ndr): se si riparte comunque siamo pronti, anche se vedo difficile che tutti riescano a farlo. Qualsiasi cosa venga decisa ci siamo, ovviamente attendiamo novità al più presto, vogliamo almeno poter festeggiare tra di noi un successo che nessuno ci può togliere. Col rispetto per le altre squadre, la classifica parla chiaro e siamo vicini a qualcosa di straordinario. Siamo nelle mani del Consiglio Federale”.

PLAYOFF E PLAYOUT – “Mi sembra assurdo che noi, Monza e Vicenza che abbiamo dominato i campionati, dobbiamo fare i playoff. A quel punto concludiamo i tornei. Le prime hanno vinto, e con 9 punti di vantaggio penso non sia sensato fare i playoff”.

LA PROSSIMA SERIE B – “Per me non è una buona cosa farla a quaranta squadre: non ci sono i tempi, e il format non mi entusiasma. Per vincere un campionato di Lega Pro devi essere bravo o fortunato, non mi sembra normale veder dentro chi è arrivato nono/decimo in Serie B. Sarebbe più giusto annunciarlo per l’anno seguente, semmai. Chi non ha i soldi per affrontare i protocolli, non riparte, altrimenti se si vuol riprendere scendiamo tutti in campo. Mancano otto partite, non venti”.

I PROBLEMI DELLA LEGA PRO – “Vi assicuro che la Lega Pro è insostenibile per quasi tutti: non c’è introito, o quasi, che non sia il botteghino, le tasse ti devastano. Questa lega non regge l’urto, secondo me dovrebbe pensare a una specie di semi-professionismo. In C sei costretto a operare in perdita, e senza nessun aiuto riguardo gli introiti. Con il semi-professionismo almeno diminuirebbero un po’ le tasse”.

DENIS – “Sì, al 100%: ha un contratto ed è ancora integro, rimane con noi. Gli attaccanti forti arrivano anche a 40 anni, Denis è giovane visto che ne ha solo 38… In certe categorie la fanno da padrone le motivazioni, e lui ne ha tantissime”.

IL MERCATO – “Qualcosa sto già facendo, personalmente, anche se ho rispetto per i giocatori che hanno costruito questo nostro mezzo miracolo e quindi non voglio fare nomi. Spero di fare la squadra all’80% già da subito e poi muovermi per le ultime pedine, come successo l’anno scorso. Finché non arriva l’ok del Consiglio Federale sono un po’ frenato, fino a quel momento non sarò sicuro della Serie B, anche se sono convinto che andrà così, sono fiducioso”.

TOSCANO – “Sicuramente. Mimmo ha un contratto, è un ottimo allenatore, abbiamo un bel rapporto e rimarrà”.

MASTOUR – “Ha fatto il percorso in cui speravamo: si è messo in discussione dopo essere stato indirizzato male, avendo giocato in quattro nazioni diverse fin dai 16 anni. Si è calato in una nuova realtà, è stato recuperato fisicamente. Ha qualità tecniche fuori dal normale, è fantastico. Ora bisogna capire se riesce a mettere in pratica le sue doti, i presupposti ci sono e dipende da lui riuscire a farsi trovare pronto”.