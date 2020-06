Calciomercato Reggina, Taibi: “la situazione su Charpentier, Viviano e Crisetig”

26 Giugno 2020 12:19

Reggina, intervista al ds Massimo Taibi che si è recato a Catania per accogliere il nuovo acquisto Jeremy Menez al suo arrivo in Italia

“Stiamo cercando di portare Reggio nella categoria che merita. Questi giocatori si addicono di più al club rispetto a quelli che abbiamo visto fino a qualche anno fa”. E’ questo il pensiero di Massimo Taibi in diretta dall’aeroporto di Catania-Fontanarossa. Il ds della Reggina si è recato in Sicilia per accogliere l’arrivo di Jeremy Menez. Ecco il suo discorso ai microfoni della tv ufficiale amaranto: “Sono molti i profili che sto monitorando, per ogni ruolo ho individuato almeno due o tre giocatori e valuteremo ogni situazione. Bisogna essere ambiziosi perché ti porta a pensare al massimo che puoi ottenere. Poi la realtà ti riporta coi piedi per terra, vedremo come andrà Anche quest’anno non partiamo favoriti, dovremo essere bravi noi a scalare questa classifica. Io già lo scorso anno ero convinto di aver costruito la squadra importante. Bravi allenatore a giocatori a far si che l’obiettivo potesse essere raggiunto. Charpentier, Viviano e Crisetig? Sono tre dei diversi nomi che stiamo seguendo. Ritiro estivo? Inizierà i primi di agosto, dobbiamo vedere quando radunare i calciatori che sono fermi da mesi. Credo non prima del 15 luglio, ci stiamo lavorando”.

Aggiornamento poi sulla presentazione delle nuove maglie: “Dovremo aspettare, sarà presentato il nuovo sponsor. La stagione sportiva 2019/2020 è stata prolungata al 31 agosto, quindi si dovranno fare delle valutazioni. Le maglie saranno presentate a breve, ma dovremo aspettare”. Parole pronunciate dal responsabile della comunicazione, Giuseppe Praticò.