Reggina, Taibi: “Per Menez passi avanti, sono fiducioso. A Reggio va stretta anche la B. E su Toscano…”

13 Giugno 2020 23:56

Le parole del direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, sulla promozione, sul futuro in Serie B, su Toscano e su Menez

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto ai microfoni di Radio Uno per parlare di Menez, della stagione appena trascorsa e conclusa con la promozione in B e di Toscano. Queste le sue parole riprese dal Corriere dello Sport.

“Menez? Stiamo avanti ma non abbiamo chiuso: ci sto lavorando e sono fiducioso. Denis? E’ stato un gran colpo di mercato: c’era l’unico dubbio se avesse ancora voglia e gambe per giocare in Serie C a 38 anni. L’allenatore Toscano? Siamo in sintonia, progettiamo nel migliore dei modi la prossima stagione. La promozione ha un sapore dolcissimo, è una grandissima soddisfazione. A Reggio Calabria, come piazza, va stretta anche la B, ma bisogna essere coscienziosi, ci attende un campionato complicato, ma cerchiamo di attrezzarci al meglio”.