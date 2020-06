Reggina, Taibi conferma: “per Menez ci siamo”. E sabato il francese è atteso in città…

21 Giugno 2020 11:57

Reggina-Menez, è praticamente fatta: il ds Taibi conferma l’operazione di calciomercato ormai conclusa, si aspetta soo l’arrivo a Reggio del francese

Sono attese grandi novità in occasione della conferenza stampa di martedì del presidente Luca Gallo. Il patron amaranto parlerà per la prima volta a stampa e tifosi dopo l’ufficialità della promozione in Serie B, illustrerà i progetti societari per la prossima stagione. Il popolo reggino aspetta inoltre una importante notizia sul fronte calciomercato ed è il ds Massimo Taibi a infondere tranquillità all’ambiente. Ai microfoni di TuttoB, le sue parole sull’andamento della trattativa con Jeremy Menez: “manca poco. Siamo ai dettagli. Jeremy è un campione che ha deciso di sposare con entusiasmo il nostro progetto”. L’operazione che porterebbe il francese alla Reggina è “ormai completata da giorni e giorni. L’attaccante francese è atteso venerdì prossimo, quasi sicuramente a Catania considerata la chiusura fino a luglio dello scalo “Tito Minniti”. Quindi raggiungerà Reggio Calabria per la presentazione, prevedibilmente già nella giornata di sabato”, riporta nell’ultimo aggiornamento il famoso giornalista Alfredo Pedullà. Insomma, il primo regalo per la Serie B è in dirittura di arrivo.