Reggina, Taibi fa sognare: “un grande colpo? Oui”, l’indizio è su Menez…

8 Giugno 2020 22:07

Il direttore sportivo Massimo Taibi ha parlato della promozione della Reggina nel campionato di Serie B, indicazioni anche di calciomercato

E’ il momento della festa in casa Reggina dopo la promozione nel campionato di Serie B. Ospite della trasmissione ‘Passione Amaranto’ anche il direttore sportivo Massimo Taibi, importanti indicazioni di mercato: “Toscano? E’ stato come fare la corte ad una bella donna, mi ha fatto disperare per un mese. Il mio obiettivo era quello di recuperare il rapporto con la gente, la mia fortuna è stato il presidente Gallo, così come l’allenatore Toscano e tutto lo staff. E’ un sogno umano, non ho ancora metabolizzato quanto successo. Abbiamo fatto qualcosa di veramente importante. Quando costruisco una squadra condivido tutto con l’allenatore, è successo questo anche con Toscano, ci siamo sempre confrontati. Il presidente è felice per la promozione”.

“Ho già tante idee sul mercato, devo aspettare delle situazioni. Abbiamo le idee chiare, purtroppo qualcuno dobbiamo sacrificarlo. Per le uscite dobbiamo un pò aspettare. Mi lascia amarezza dover rinunciare a qualche calciatore per regole di Over. Arriverà un grande nome? Oui… Stiamo cercando un colpo importante, si parla di un nome. Ci stiamo lavorando”.

Indicazioni sul prossimo colpo di calciomercato: “Oui”, ha risposto Taibi. “Sì”, in francese. Il nome sembra scontato: Jeremy Menez.

“La festa? Non abbiamo ancora parlato con il presidente, vedremo. Ritiro? E’ ancora da decidere, dobbiamo avere le date certe”.