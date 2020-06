Reggina in B, Vecchio (Confindustria Reggio Calabria): “Grande successo e opportunità economica”

8 Giugno 2020 16:32

Vecchio: “A nome di Confindustria Reggio Calabria mi congratulo con la Reggina per il ritorno in serie B che premia la gestione imprenditoriale del presidente Luca Gallo e i grandi risultati operativi della società”

“A nome di Confindustria Reggio Calabria mi congratulo con la Reggina per il ritorno in serie B che premia la gestione imprenditoriale del presidente Luca Gallo e i grandi risultati operativi della società”. Lo afferma il presidente degli industriali reggini, Domenico Vecchio, dopo la decisione del consiglio federale della Figc che ha sancito la promozione tra i cadetti del club amaranto. “Un sentito ringraziamento alla squadra, in tutte le sue componenti, e all’allenatore Mimmo Toscano. Sono certo – prosegue Domenico Vecchio – che la promozione della Reggina non costituisca solo un momento di gratificazione sportiva ma anche un’opportunità di crescita economica, dal momento che il calcio rappresenta una componente importante dell’industria dell’entertainment, in grado di attivare un significativo indotto. Alla Reggina il più sentito in bocca al lupo e ‘ad maiora’ per il futuro”.