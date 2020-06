Reggina in Serie B, le reazioni ai microfoni di StrettoWeb: i tifosi al settimo cielo [VIDEO]

8 Giugno 2020 17:31

Grande festa in casa Reggina dopo l’ufficialità della promozione in Serie B, le reazioni dei tifosi in Piazza Duomo dopo la notizia

La Reggina è di nuovo in Serie B. E’ scoppiata la festa in città, il Consiglio Federale ha confermato la promozione del club amaranto nel campionato cadetto. Un risultato assolutamente meritato per la squadra di Mimmo Toscano, dopo una cavalcata veramente incredibile iniziata già dalle prime giornate. E’ stato ufficializzato il salto di categoria per le prime tre classificate dei gironi, a far festa sono state Reggina, Vicenza e Monza. Delirio in Piazza Duomo con tantissimi tifosi con sciarpe e bandiere, cori per tutti i grandi protagonisti: dall’allenatore Mimmo Toscano ai calciatori, fino ad arrivare ovviamente al presidente Luca Gallo. Grande euforia in città, in basso ecco il video con le reazioni dei tifosi, le interviste realizzate da StrettoWeb.