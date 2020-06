Reggina in Serie B: gli auguri di Giuseppe Neri

8 Giugno 2020 20:58

Neri: “formulo gli auguri più sinceri alla Reggina e alla sua società guidata da un ambizioso Presidente, per la concretizzazione di un’impresa sportiva”

“Patrimonio identitario della città: Auguri Reggina! – Con queste parole il Consigliere regionale Giuseppe Neri (FDI) si congratula con la squadra di Reggio Calabria. “Formulo gli auguri più sinceri alla Reggina e alla sua società guidata da un ambizioso Presidente, per la concretizzazione di un’impresa sportiva. Il suo approdo in serie B – continua Neri – è il giusto riconoscimento ad una cavalcata trionfale che riacceso gli entusiasmi calcistici di un’intera città. La compagine di Mister Toscano ha saputo onorare nel campo i colori del popolo amaranto. È l’alba di una nuova era per la Reggina. La città di Reggio Calabria – conclude il Consigliere di FDI – sappia trarre beneficio da un evento che l’ha riportata nei palcoscenici sportivi che meritava”.