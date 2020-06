Reggina in Serie B, Lillo Foti: “si torna in una categoria di lustro, merito della nuova proprietà”

8 Giugno 2020 18:40

L’ex presidente della Reggina Lillo Foti ha parlato dopo l’ufficialità della promozione del club amaranto nel campionato di Serie B

Continua la festa in casa Reggina dopo l’ufficialità della promozione nel campionato di Serie B. Un verdetto assolutamente meritato per la squadra di Mimmo Toscano, con la dirigenza che adesso può programmare la prossima stagione. Dopo la notizia è arrivato anche il pensiero dell’ex presidente amaranto Lillo Foti, in un’intervista riportata da TMW.

“Credo che sia un risultato importante, che riporta la Reggina in una categoria di lustro. Merito della nuova proprietà che è riuscita a riportare grande entusiasmo in città. Mai dubitato della promozione? Credo che questa squadra e questa società si siano meritate sul campo, gara dopo gara, questo traguardo. La classifica ha dimostrato in maniera chiara il valore della squadra”.