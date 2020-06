Reggina, Latella: “un’emozione straordinaria, Serie B voluta e meritata”

8 Giugno 2020 21:26

Reggio Calabria, il Consigliere Delegato Giovanni Latella: “Reggina, un’emozione straordinaria, serie B voluta e meritata”

“Reggio Calabria risplende e si colora d’amaranto. Desidero complimentarmi con il Presidente Luca Gallo e con tutta la società per lo straordinario traguardo raggiunto”, ha commentato Giovanni Latella. “La città è in festa –prosegue– grazie agli sforzi economici, alla volontà ed alla programmazione della Reggina. Mi complimento con il Direttore Sportivo Massimo Taibi, con il mister, un valoroso cittadino di Reggio, Mimmo Toscano e con tutti i calciatori di una rosa che ha emozionato, vinto e dominato. È il giusto coronamento di una cavalcata straordinaria, una promozione conquistata sul campo. Sono sicuro che, grazie all’ingresso del nuovo Amministratore Delegato, la Dottoressa Federica Scipioni, la Reggina potrà programmare ancor meglio il proprio futuro verso traguardi ambiziosi e tutti da vivere. Non dimentichiamoci – ha evidenziato il consigliere allo sport ed al turismo – che la Serie B è vetrina nazionale che genererà, automaticamente anche un indotto per il tessuto socioeconomico della città unito ad un palcoscenico mediatico che potrà far ammirare in chiave nazionale gli aspetti positivi della nostra Reggio. Unendo la lieta notizia della Reggina, ricordo, infine, che Reggio Calabria, grazie agli sforzi ed alla passione della Pallacanestro Viola e della Volley Reghion potrà vantare ben tre società in serie B in tre sport diversi”, conclude.