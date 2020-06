Reggina in B, Irto (Pd): “Soddisfazione per tutta Reggio Calabria”

8 Giugno 2020 16:28

Reggina in B, Irto: “nella storia di Reggio, il raggiungimento di grandi traguardi sportivi è coinciso con un risveglio dello spirito di comunità e dell’orgoglio di appartenenza alla città”

“Nella storia di Reggio, il raggiungimento di grandi traguardi sportivi è coinciso con un risveglio dello spirito di comunità e dell’orgoglio di appartenenza alla città. Anche per questo esultiamo per la promozione in serie B della Reggina che suggella un campionato entusiasmante condotto dalla squadra guidata da mister Mimmo Toscano”. Lo afferma il consigliere regionale reggino Nicola Irto (Partito Democratico) che prosegue: “Dopo una fase buia per lo sport cittadino, il salto di categoria degli amaranto, preceduto di pochi giorni dall’altrettanto significativo ritorno della Viola nella serie B di basket, consente agli sportivi reggini di gioire per un traguardo a lungo desiderato e conquistato con merito al termine di una vera e propria cavalcata trionfale. È un peccato che il gusto di questi successi non possa essere assaporato fino in fondo a causa delle esigenze di distanziamento fisico dovute alla pandemia di Covid-19. Ciò non modifica però la soddisfazione per tutta la nostra comunità che adesso deve centrare nuovi e prestigiosi obiettivi, dentro e fuori dai terreni di gioco, con una costante attenzione all’universo dello sport dilettantistico che, più di quello professionistico, assolve a una preziosa e irrinunciabile funzione sociale”.