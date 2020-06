Reggina in Serie B, città in trepidante attesa: a Reggio scelta la location per i festeggiamenti

1 Giugno 2020 10:33

Lunedì 8 giugno il Consiglio Federale dovrebbe ufficializzare la promozione in Serie B delle tre capolista: tra attesa e scaramanzia, la Reggina sceglie la location per i festeggiamenti

Una settimana ancora, poi si saprà la verità. Ormai da settimane Monza, Vicenza e Reggina aspettano un verdetto troppe volte rimandato. Un primato meritato in lungo e in largo nel corso della stagione, che qualcuno quasi voleva mettere in discussione. Lunedì 8 giugno però dovrebbe essere la volta buona: nel Consiglio Federale dovrebbe essere ufficializzata la promozione in Serie B. In casa amaranto si pensa già ai festeggiamenti, ma con un po’ di scaramanzia si aspetta prima di organizzare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, “il club vorrebbe festeggiare la promozione, con tutte le precauzioni del caso, la location individuata è Piazza Duomo e se ne parlerà dopo il 15 giugno. La tifoseria non vede l’ora di celebrare i propri beniamini. Sarà ancora Mimmo Toscano il tecnico, nonostante le voci di divorzio”. Insomma, Reggio Calabria è in trepidante attesa per una notizia che riporterebbe la squadra in cadetteria dopo un inferno durato sei anni. Quindi, stavolta, basta rimandare.