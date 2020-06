La Reggina in Serie B, l’emozione di Taibi: “ho pianto con mia moglie”

8 Giugno 2020 15:11

E’ arrivata finalmente l’ufficialità, la Reggina è in Serie B. In diretta sono arrivate le reazioni a caldo del direttore sportivo Massimo Taibi

E’ grande festa in casa Reggina, il club amaranto è ufficialmente nel campionato di Serie B. E’ da poco arrivato l’esito del Consiglio Federale che ha sancito la promozione del club amaranto. Un risultato meritatissimo dopo un campionato dominato in lungo ed in largo della squadra di Mimmo Toscano. La gioia in città è incontenibile, i tifosi si sono riversati in strada, in Via Marina e sul Corso con bandiere e sciarpe.

Grande emozione anche dai protagonisti, durante la trasmissione di Reggina tv è arrivato l’intervento del direttore sportivo Massimo Taibi. “La dedica è per tutta Reggio, la città, lo staff e la mia famiglia. Aspettavo questo momento da tempo, da quando sono andato via da calciatore. E’ una soddisfazione grande, sono felicissimo, ho pianto con mia moglie. Mimmo con la squadra ha fatto un miracolo, grazie al presidente”.