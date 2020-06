8 Giugno 2020 15:06

L’annuncio del presidente della Reggina Luca Gallo in un breve video su Facebook: il numero uno amaranto conferma la promozione in B

“Volevo essere io il primo a dare questa notizia ai tifosi e alla città di Reggio Calabria: come avevo predetto, la Reggina il prossimo anno giocherà di sabato, la stagione 2020-2021 la giocherà in Serie B. La Reggina ha vinto il campionato di Serie C girone C, questo lo dovevo e sono felicissimo di comunicarlo. Forza Reggina!”. Queste le parole del breve video messaggio con cui il presidente della Reggina Luca Gallo annuncia la promozione degli amaranto in Serie B.