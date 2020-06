8 Giugno 2020 18:17

Tutti in festa per la promozione in Serie B della Reggina, sono arrivate tante reazioni anche di ex calciatori, l’ultimo di Nicola Amoruso

Continuano ad arrivare reazioni dopo la promozione della Reggina nel campionato di Serie B. La città si è colorata di amaranto, da Piazza Duomo alla Via Marina sono tantissimi i tifosi in festa dopo l’ufficialità del Consiglio Federale che ha confermato il salto di categoria degli amaranto. Tifosi in estasi, ma grande entusiasmo anche per i calciatori amaranto. Anche un ex, Nicola Amoruso ha deciso di scrivere un messaggio sui social: “oggi una grande gioia, bentornata”. In alto la FOTOGALLERY.