Reggina, Rolando: “mister Toscano è stato il nostro trascinatore”

14 Giugno 2020 11:43

“Ci siamo trovati alla grande, poi l’ambiente ha favorito tutto perché Reggio è una città bellissima e ha una grande tifoseria”: positiva l’esperienza di Rolando con la Reggina

Gabriele Rolando, tra i protagonisti della promozione in Serie B della Reggina, ha parlato ai taccuini di ilovepalermocalcio.com per raccontare della splendida stagione degli amaranto: “fino a marzo giocavamo alla grande e l’entusiasmo era alle stelle. Poi con l’emergenza Coronavirus le cose si sono complicate e siamo stati costretti a fermarci come tutti. Abbiamo vissuto questi mesi in trepidante attesa e ansia. Aspettavamo da tanto questo momento. Il segreto? Sicuramente il gruppo. Nell’ultima stagione la società ha cambiato tante cose, acquistando nuovi calciatori e siamo subito stati trascinati da mister Toscano che ben conosce l’ambiente, spingendoci verso il nostro unico obiettivo, lavorando durante la settimana. Ci siamo trovati alla grande, poi l’ambiente ha favorito tutto perché Reggio è una città bellissima e ha una grande tifoseria. E’ stata sicuramente una cavalcata straordinaria”.